Аминев попался, так как Продан зажал серые схемы по всей Украине – Халковский

Известный контрабандист Денис Аминев не смог договорится ни с одной региональной таможней о работе “в серую”, в результате его товар был арестован.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Одесской таможни Александр Халковский в интервью Деловой столице.

– Когда команда Александра Власова (начальник Одесской таможни – Ред.) весной 2017 года пришла на Одесскую таможню, первые протоколы составлялись именно по грузам компаний, подконтрольных Аминеву и его партнерам. Убедившись, что договориться ему не удастся, он прекратил работать с Одесской таможней и стал возить товар (в основном, обувь, ткань и т.д.) в другие регионы, на другие таможни. В мае этого года объявился снова. Руководитель ГФСУ Мирослав Продан сделал то, что никому до него на таможне не удавалось. Серый импорт зажали не на отдельной Одесской таможне, а по всей Украине. Доставка контейнера из Одессы в Киев обходится в $700, из Одессы в Сумы – в $1200. Какой смысл переплачивать за перевозку контейнера, если ни в Киеве, ни в Сумах тебе не позволят занизить таможенную стоимость, не разрешат играться с весом, не оформят более дорогой товар под видом более дешевого. И группа Аминева вынуждена была вернуться в Одессу и идти оформляться “в лоб”, – сообщил Халковский.

По словам Халковского, практически каждый груз группы Аминева досматривался, производился весовой контроль. В результате, Аминев погорел не на контрабанде, а на использовании фиктивных предприятий.

– Одна из фирм, подконтрольных группе Аминева, завезла в Одессу 37 контейнеров, 9 из которых были поданы к оформлению. По ним мы составили 6 протоколов, так как выявили нарушения таможенных правил. В это время от наших коллег из Киева нам поступил сигнал – был опрошен директор этой компании. Он признался, что регистрировал фирму, но к дальнейшей ее деятельности отношения якобы не имел. Груз компании был арестован, и правоохранители изъяли товар, – рассказал Халковский.

Он отметил, что за последний год ситуация как на Одесской таможне, так и в целом по Украине, в корне изменилась.

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– Вы можете спросить у белых импортеров, насколько им проще стало жить и конкурировать. Белые импортеры – лучший индикатор ситуации. Они вам скажут, что серый импорт либо стал платить, как все, либо остановился. Продан в корне изменил ситуацию, хотя было очень непросто. Это иллюзия, что можно прийти и все за пять минут изменить, побороть коррупцию, разогнать жулье. Перестройка системы – это достаточно сложный путь. Посмотрите, как выросли поступления с одного контейнера на Одесской таможне. В июле 2017 года с контейнера в среднем платилось чуть больше 6 тысяч долларов, сейчас – около 8 тысяч долларов. Средний вес оформленного контейнера (40 High Cube) – более 13.5 тонн, увеличение веса больше чем на тонну по сравнению с прошлым годом. Мы за 7 месяцев 2018 года перечислили в бюджет 15,5 млрд. грн, а за аналогичный период 2016 года – 7,1 млрд. грн. Рост более чем в два раза, – пояснил бывший заместитель начальника таможни.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники следственного управления Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) задержали известного одесского контрабандиста Дениса Аминева. Шевченковский суд вынес решение о его аресте на два месяца с правом внесения залога в размере 30 млн грн. Аминева подозревают в организации кражи 37 контейнеров с товарами на сумму 154 млн грн.

По версии следствия, одна из компаний Аминева с признаками фиктивности пыталась оформить на Одесской таможне партию товара. Результатом стал полный досмотр груза, составление протоколов о нарушении таможенных правил и арест контейнеров. После чего контрабандист организовал кражу арестованного товара.