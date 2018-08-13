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ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинки с оружием

Российские спецслужбы заявили о задержании на границе с оккупированным Крымом гражданки Украины, которая якобы спрятала под сидением своего авто пистолет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ФСБ.

– После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм, – говорится в сообщении.

Оккупанты утверждают, что это произошло на пункте пропуска Армянск при прохождении пограничного контроля.

При этом в ФСБ отмечают, что наличие оружия в автомобиле женщина объяснила тем, что пистолет принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны.

Реакции со стороны Госпогранслужбы Украины или МВД пока нет.

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Напомним, 4 мая в акватории Черного моря российские оккупанты задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Экипаж из 5 украинцев доставили в аннексированный Крым.

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