PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Губернатор Одесской области предложил план борьбы с "экологической мафией" в портах/

Губернатор Одесской области предложил план борьбы с “экологической мафией” в портах

Коррупцию в морских портах Украины можно искоренить буквально за несколько недель, если Кабинет министров примет ряд неотложных мер.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Степанов, который разработал и направил свои предложения министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку.

– Чтобы навсегда забыть про “эковзяточников” и коррупцию в портах, хватит нескольких недель. Для этого не нужно ждать чуда — достаточно довольно простых шагов. Надеюсь на поддержку — и лично министра, и Кабмина в целом, — подчеркнул Максим Степанов.

В своем письме глава Одесской ОГА предлагает разработать прозрачный механизм, на основании которого Госэкоинспекция будет находиться в акваториях морских портов и взаимодействовать с их администрациями. По его мнению, эти нормы должны основываться на международных стандартах.

Максим Степанов предложил привлекать независимые аккредитованные лаборатории к проведению всех экологических исследований на судах. При этом, сами представители бизнеса смогут выбирать лаборатории из перечня аккредитованных учреждений на свое усмотрение.

Также глава Одесской ОГА уверен в необходимости запретить инспекторам требовать от судовладельцев выплату компенсаций немедленно и наличными. Украина должна признать гарантии покрытия экологических нарушений международными клубами взаимного страхования P&I Clubs.

В письме Степанов настаивает на необходимости ликвидации Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря. Он предлагает передать ее функции Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Читайте: Степанов просит Гройсмана остановить коррупцию в портах

Напомним, после многочисленных жалоб от бизнесменов, портовиков и судовладельцев на неправомерные и коррупционные действия Госэкоинспекции Черного моря в портах Одесской области, Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой проверить действия инспекторов и ликвидировать эту структуру.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ДТП в Одесі
В Одессе пьяная женщина на Nissan врезался в дерево и бросалась на копов
В Одессе неизвестные в масках битами разгромили кафе
Розбещення неповнолітніх
В Одессе 40-летний отчим развращал 14-летнюю дочь
Чорне море в Одесі
Пошел купаться и пропал. Под Одессой из моря достали тело парня
Одесский пляж оккупировали огромные медузы
В Одессе грузовиком протаранили автомобиль активистов
Чорне море в Одесі
В Одессе во время шторма мужчину смыло в море
В Одессе пьяная следователь устроила ДТП и показала стриптиз (18+)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка