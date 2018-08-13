Губернатор Одесской области предложил план борьбы с “экологической мафией” в портах

Коррупцию в морских портах Украины можно искоренить буквально за несколько недель, если Кабинет министров примет ряд неотложных мер.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Степанов, который разработал и направил свои предложения министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку.

– Чтобы навсегда забыть про “эковзяточников” и коррупцию в портах, хватит нескольких недель. Для этого не нужно ждать чуда — достаточно довольно простых шагов. Надеюсь на поддержку — и лично министра, и Кабмина в целом, — подчеркнул Максим Степанов.

В своем письме глава Одесской ОГА предлагает разработать прозрачный механизм, на основании которого Госэкоинспекция будет находиться в акваториях морских портов и взаимодействовать с их администрациями. По его мнению, эти нормы должны основываться на международных стандартах.

Максим Степанов предложил привлекать независимые аккредитованные лаборатории к проведению всех экологических исследований на судах. При этом, сами представители бизнеса смогут выбирать лаборатории из перечня аккредитованных учреждений на свое усмотрение.

Также глава Одесской ОГА уверен в необходимости запретить инспекторам требовать от судовладельцев выплату компенсаций немедленно и наличными. Украина должна признать гарантии покрытия экологических нарушений международными клубами взаимного страхования P&I Clubs.

В письме Степанов настаивает на необходимости ликвидации Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря. Он предлагает передать ее функции Государственной экологической инспекции в Одесской области.

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Напомним, после многочисленных жалоб от бизнесменов, портовиков и судовладельцев на неправомерные и коррупционные действия Госэкоинспекции Черного моря в портах Одесской области, Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой проверить действия инспекторов и ликвидировать эту структуру.