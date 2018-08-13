Миссия МВФ едет в Украину – дата

Миссия Международного валютного фонда посетит Киев осенью – в период с 6 по 19 сентября.

Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

– По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики.

Миссия также обсудит следующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста, – говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что приезд миссии МВФ в Украину зависит от пересмотра тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета.