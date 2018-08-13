На Почтовой площади не было крещения Руси, там артефакты XVII–XVIII века – Институт археологии

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления – это откровенный популизм.

На Почтовой площади не было крещения Руси, там находятся артефакты XVII–XVIII века.

Об этом стало известно из официального заявления Института археологии Национальной академии наук Украины на сайте организации. В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

– Во время проведения раскопок государственным предприятием Центр археологии Киева на Почтовой площади в 2014-2017 годах раскрыт отрезок улицы древнего Киева, фрагменты сооружений и элементы усадьбы конца XI–XII века и остатки сооружений, которые могут иметь отношение к припортовой зоне Подола XVII–XVIII вв. Многочисленные публичные заявления, что именно с этого участка Подола уплывала в Византию княгиня Ольга и именно здесь происходил акт Крещения Руси, являются дилетантскими и не подтверждаются ни тогдашними письменными источниками, ни добытыми на сегодня археологическим свидетельствам, – говорится в заявлении.

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления – это откровенный популизм. На самом деле артефакты – это находки XVII–XVIII века, которые являются информативными, но не уникальными, а скорее стандартными для центральной части киевского Подола.

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– Средневековые культурные слои, открытые на других участках этого района в предыдущие годы исследований (Межигорская, 3/7, Набережно-Крещатицкая, 1а, Спасская, 35, Юрковская,3 и другие), ничем не уступают по исторической ценности и иногда имеют высший уровень экспозиционности. Например, действительно уникальным объектом являются фундаменты неизвестного по летописям киевского каменного храма ХІІ ст., на улице Юрковской, 3, которые до сих пор остаются законсервированными в земле и вообще неизвестными широкой общественности. Однако, сегодня никоим образом не затрагивается вопрос об их музеефикации, – рассказывают эксперты Института археологии.

К слову, раскопки на Почтовой площади в Киеве продолжатся после альтернативного укрепления свай не раньше 2019 года.