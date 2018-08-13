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Факты / Украина / Насирова обязали еще 2 месяца носить электронный браслет/

Насирова обязали еще 2 месяца носить электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-главе ДФС Роману Насиров.

Суд обязал Насирова еще 2 месяца носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не оставлять без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами дела и появляться по первому вызову суда или правоохранительных органов, сообщает Громадське.

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Роман Насиров обязан носить электронный браслет и выполнять все возложенные на него обязанности до 11 октября.

Таким образом суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Шевченковского райсуда, где сегодня рассматривалось дело в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова.

Фото: УНИАН.

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