Новые правила поступления на магистратуру для юристов

Министерство образования и науки Украины изменило условия поступления в магистратуру на Право и Международное право.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

– Впервые места в магистратуру юридических специальностей были предоставлены не в конкретные вузы, а “пойдут” за лучшими абитуриентами в выбранные ими университеты, – отмечается в сообщении ведомства.

Более двух тыс. поступающих в магистратуру на Право и Международное право, 13 августа, получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные согласно широкому конкурсу.

Среди них, рекомендации получили 1 тыс. 979 поступающих в магистратуру на Право и 69 – Международное право.

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Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов.

Эти абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18.00 18 августа. Само зачисление будет проходить до 18.00 20 августа.

Напомним новые правила зачисления в первый класс.

Фото: Vasyl Dolmatov/Dreamstime