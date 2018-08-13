Новый образ Украины в мире: кто должен представлять страну и как привлечь туристов

Какие рычаги необходимо использовать Украине, чтобы привлечь больше туристов, инвесторов и создать позитивный имидж страны в мире, узнали Факты ICTV.

Образ страны в мире является инвестицией. Именно она помогает продвигать собственные национальные интересы на международной арене, формирует туристический потенциал и является своеобразным инструментом влияния.

В последнее время позиционирование Украины в мире несколько изменилось. Как видят нас иностранцы и как Украина использует возможности формирования собственного имиджа?

Какие рычаги нам необходимо применить, чтобы раскрыть туристический потенциал, привлечь инвесторов и в целом создать положительный образ в мире, Фактам ICTV рассказала участница проекта Новые лидеры Евгения Беспалова.

В контексте восприятия образа Украины, иностранцев можно условно разделить на целевые группы – бизнес, туристы и государственные органы.

Учитывая собственный опыт, Евгения признается, есть инвесторы, например с США, которые специально прилетают в Украину, чтобы убедиться, что здесь физически безопасно.

Другие же полагают, что на улицах Киева происходит трэш – стреляют и бегают военные. Они боятся ехать из-за безопасности, поэтому вообще не рассматривают страну как возможный вариант.

Более того, в некоторых компаниях служба безопасности на официальном уровне не советует работникам ехать в Украину.

Конечно, после приезда все эти опасения развеиваются. Но тем не менее, подобные рекомендации есть, и они существуют на официальном уровне компании.

Основной блок программы Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры нацелен именно на простых людей, например, туристов.

Команда хочет поработать с Википедиями – проверить их, проанализировать, а также внести правильную информацию об Украине.

То есть, это программа именно для тех, кто целенаправленно будет искать информацию об Украине.

– По собственному опыту путешествий и общения с людьми могу сказать, что в разных странах Украину воспринимают по-разному.

Везде есть свои стереотипы и свое видение, это очень зависит от страны, – признается Беспалова.

В Грузии скажешь, что приехал из Украины, тебя начнут обнимать, в Польше – покривят лицом, в Словении – Вау, вы так далеко приехали!

Понятно, что одной правки текста в Википедии недостаточно. Но это один из шагов.

По задумке Евгении, для проекта соберут команду, которая ежедневно будет мониторить упоминание Украины в мире. Официальные обращения, письма, тегание в соцсетях – постоянная работа на результат.

Профессиональные историки будут готовить качественный контент на иностранных языках по истории Украины для источников Википедии.

Вместе с тем, будут изучать локальные Википедии других стран, чтобы избежать искривления фактов об Украине.

– Мы можем начать с того, что будет иметь конкретные результаты здесь и сейчас. То, что мы можем сделать из Википедии, это нелегко. Это аналитическая работа с серьезным контентом. Поиск людей, которые знают языки, могут правильно написать, проверить и вносить информацию. Эта работа сложная, монотонная, но ее можно сделать, мы ее будем делать. Мы начнем с этого, – рассказывает Евгения.

Вместе с тем, важно понимать, что целевая аудитория на государственном уровне также влияет на видение двух других категорий.

По мнению Евгении, на государственном уровне у Украины нет какого-то четкого определения.

У нас есть опасения относительно того, что делать и как мы будем выглядеть в глазах других.

В качестве примера собеседница приводит ситуацию с Польшей.

По ее мнению, странам нужно раз и навсегда определиться – мы дружим или не дружим, работаем над взаимными отношениями или нет.

– Если работаем, то признаем, что в нашей истории были определенные противоречия и победы.

В ходе некоторых из них мы даже убивали друг друга. Да, мы это признаем, но мы готовы работать дальше, и мы будем дружить.

Но если мы уже выбираем этот путь, почему поляки празднуют победу над Ярославом?

– В этом году поляки инсценируют битву, красиво одеваются, полностью делают реконструкцию событий, помпезно празднуя победу над нашим Ярославом.

Хотя по сути это не битва вообще. Речь идет о моменте, когда Святополк решил вернуть себе Киев и пошел на Ярослава, призвав поляков.

Тогда они ненадолго выгнали Ярослава из Киева. Но это наша битва, победа над нашим князем, и поляки празднуют ее помпезно.

Значит и мы можем праздновать битву над Желтыми водами, когда Богдан Хмельницкий разбил вхлам всю элитную армию поляков.

В то же время мы этого не делаем, потому что “работаем над отношениями”. И тогда у нас получаются двойные стандарты, – убеждена Беспалова.

По ее мнению, подобные вопросы на официальном уровне нужно пресекать в корне.

Чтобы не было так, что норку здесь поставил, потом новую поставил, а потом раз – и перешел!

Когда общение с другими странами на государственном уровне будет более жестким, четким и уверенным, тогда оно понемногу будет влиять и на мнение рядовых граждан, и на бизнес.

Вместе с тем, следует понимать, что в целом работа с имиджем довольно сложная и длительная. Значительную роль в формировании образа играют дипломаты, представляющие нашу страну на мировой арене.

– Мне очень нравится инициатива Анны Гопко по более четкому и правильному отбору дипломатов, являющихся лицом Украины на государственном уровне.

Если бы эту инициативу приняли и подписали закон, а также добавили к ней бюджет и свободу, уверена, сформировать положительный образ страны удалось бы значительно быстрее.

Однако без серьезной аналитической работы решать, сколько на это уйдет времени, нет смысла, – резюмирует Беспалова.