Новинский: Опоблок еще не определился с кандидатом на пост президента

Продолжая разговор о выдвижении единого кандидата от Оппозиционного блока, Вадим Новинский отметил, что в партии и обществе хватает достойных людей: Борис Колесников, Юрий Бойко и Александр Вилкул. Однако решения пока нет.

Об этом Новинский заявил в своем интервью изданию Апостроф.

Отвечая на вопрос издания о его собственных президентских амбициях, политик ответил, что исключает их, однако украинский язык учит.

– Еще мы слышали заявления Вадима Рабиновича о готовности к диалогу. Заявляют об этом и другие партии от имени людей, выступающих за мир. Короче говоря, это не интерес одного юго-востока. Все здравомыслящие люди хотят мира и стабильного развития для нашей страны. Мы к диалогу идем, и в случае, если он будет иметь успех, возможно, появится единый кандидат.

Новинский также считает, что праймериз для Опоблока – это нормальная демократическая процедура, но не очевиден его механизм.

Комментируя позицию так называемых “газовиков”, согласно которой единым кандидатом должен стать только Юрий Бойко, о чем неоднократно сообщал телеканал Интер, политик отметил, что если кто-то скажет, что выбор уже сделан, это неправда. А озвучивать свои позиции имеют право все.

Также Новинский ответил на вопросы о возглавляемом им новом политическом проекте Партия мира.

– В политическом сленге есть выражение “партия войны”, как характеризуют те силы, которые требуют продолжения войны, сохранения, а то и усиления напряженности в стране. А 70% и даже больше украинцев хотят мира. И все они – партия мира. К ней и я отношусь. Нам нужно склеивать страну, не делить ее дальше на своих и чужих, на украино- и русскоязычных, на друзей и врагов. Мы все – граждане и патриоты Украины, мы все любим нашу страну и нам нужно договориться о том, какая нам нужна страна, чтобы в ней каждый мог комфортно жить, трудиться, строить будущее свое и своей семьи.

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Лидер Партии мира также выразил уверенность, что эта цель достижима.

– Посмотрите на сотни тысяч людей, которые вышли на Крёстный ход, несмотря на многочисленные преграды, создаваемые властью. Это была не просто демонстрация поддержки православных ценностей в Украине. Это была демонстрация решительности граждан нашей страны возвратить мир и стабильность. И именно эта решительность позволяет мне быть уверенным – лучшее время для нашей страны уже не так и далеко.

Ранее в городе Алания в Турции состоялась встреча народного депутата, лидера Партии мира Вадима Новинского с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.