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Погода в Украине на сегодня, 13 августа (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, самая высокая температура – до +33 – будет в южных областях.

На востоке и в центре – в пределах +30.

В западных областях ожидается 29 градусов тепла, на севере – в среднем +28.

В Киеве сегодня сухо, в течение дня 26-28 выше нуля.

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Напомним, синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.

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