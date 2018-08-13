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Раскопки на Почтовой площади перенесли на 2019 год

Раскопки на Почтовой площади в Киеве продолжатся после альтернативного укрепления свай не раньше 2019 года.

раскопки на почтовой

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Интерфакс-Украина.

– Город и мы, как управление охраны культурного наследия, переживаем за то, что с теми артефактами, что с ними будет. И если мы будем и дальше затягивать и ничего не делать, то мы можем утратить не только то, что уже раскопано и лежит под открытым небом несколько лет, а и то, что находится в земле, то, что недоработано, то, что нужно спасать, – сказал заместитель директора департамента культуры – начальник управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

По его словам, на данный момент собираются предложения, каким образом далее проводить исследования и раскопки на данной территории.

– Эта ситуация, которая случилась (подтопление объекта – Ред.), и в связи с тем, что строительные и земельные работы не проводятся ниже отметки 105, которая есть сегодня под плитой, не несет никакой угрозы тем конструкциям, которые уже построены, – сообщил директор КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Максим Калинин.

Он отметил, что для того, чтобы проводить раскопки к отметке 96 необходимо провести альтернативный вариант укрепления свай.

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Калинин добавил, что проект такого укрепления будет разработан до конца текущего года.

– Я поддерживаю коллегу, что необходимо как можно быстрее продолжить археологические исследования после того, как сваи будут укреплены альтернативным проектом, – подчеркнул он.

Никоряк также подтвердил, что до укрепления свай раскопки на объекте проводиться не будут.

– Как сказал коллега, небезопасно углубляться ниже, пока не будет альтернативного укрепления этой площади. После укрепления, туда зайдут археологи, – сказал он.

Что касается прорыва водопровода и подтопления, то, по словам Калинина на данный момент проблема локализирована и проводятся роботы по проверке дренажной системы.

Напомним, на Почтовой площади в ночь на 9 августа начало затапливать раскопки.

Фото: Виталий Носач, Styler.rbc.ua.

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