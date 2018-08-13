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Школьная ярмарка на Крещатике: дата и время

На Крещатике в Киеве в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, состоится общегородская школьная ярмарка, где можно не только приобрести товары для школы, но и развлечься.

Шкільний ярмарок

Школьная ярмарка будет работать в пределах нижнего тротуара улицы Крещатик, сообщает КГГА.

Время работы в субботу, 18 августа, – с 09.00 до 18.00, в воскресенье, 19 августа, – с 09.00 до 21.00.

На ярмарке можно приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическую обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и многие другие сопутствующие товары.

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Маленьких посетителей ярмарки ожидает также активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.

ФотоКМДА

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