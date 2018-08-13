Школьная ярмарка на Крещатике: дата и время

На Крещатике в Киеве в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, состоится общегородская школьная ярмарка, где можно не только приобрести товары для школы, но и развлечься.

Школьная ярмарка будет работать в пределах нижнего тротуара улицы Крещатик, сообщает КГГА.

Время работы в субботу, 18 августа, – с 09.00 до 18.00, в воскресенье, 19 августа, – с 09.00 до 21.00.

На ярмарке можно приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическую обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и многие другие сопутствующие товары.

Читайте: Когда будет первый звонок – 1 или 3 сентября

Маленьких посетителей ярмарки ожидает также активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов.

Фото: КМДА