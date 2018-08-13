Тарифы и отсутствие инвестиций на УЗ обошлись бизнесу в 19 млрд грн

Невыполнение плана капитальных инвестиций и безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов Укрзализныци стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно.

Об этом говорится в письме руководителей профильных промышленных ассоциаций, направленном премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе Укрзализныци Евгению Кравцову, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

Промышленники отмечают, что за последний год бизнес уже почувствовал негативные последствия повышения стоимости грузовых железнодорожных перевозок. Так, с 31 октября тарифы на грузоперевозки были повышены на 15%, что увеличило расходы грузоотправителей на 6,5 млрд грн в год.

А с 19 февраля была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов Укрзализныци, что привело к резкому росту цен и увеличению затрат бизнеса еще на 6,5 млрд грн в год. То есть за последние 8 месяцев общие расходы грузоотправителей выросли на 30-35%.

– Но, как оказалось, для государственного монополиста этого было мало, и с 28 июля 2018 года вводятся в действие новые ставки платы за использование собственных вагонов перевозчика ПАО Укрзализныця и платы за использование вагонами перевозчика за пределами Украины, за счет чего грузоотправителей ожидают непредусмотренные дополнительные расходы в размере еще почти 1,3 млрд грн в год, – говорится в письме.

Представители ассоциаций назвали обнародование Мининфраструктуры проекта приказа О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов примером пренебрежительного отношения к отечественным грузоотправителям.

– Если указанный приказ вступит в силу, то в течение 2018 года, с учетом увеличения стоимости пользования собственными вагонами ПАО Укрзализныця, и предложенного проектом Приказа двукратного увеличения стоимости перевозок порожних вагонов, общий тариф на перевозку в вагонах государственного монополиста для 1-го тарифного класса вырастет более чем на 25%, а стоимость перевозки в собственных вагонах 1-го тарифного класса на 18-22%. В целом предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год, что снова дополнительным грузом ляжет на плечи ведущих украинских товаропроизводителей, – подчеркивается в документе.

В то же время в ассоциациях указали, что несмотря на повышение ж/д тарифов и платы за пользование вагонами Укрзализныци, дефицит локомотивов по разным оценкам составляет от 130 до 150 единиц, что гораздо хуже показателей 2017 года.

Сроки доставки грузов увеличены в среднем с 7,8 до 8,9 суток, а по некоторым направлениям (особенно на Львовской железной дороге) “опоздания” увеличиваются на 3-4 суток.

По мнению представителей отечественной промышленности, инвестиционная деятельность Укрзализныци оставляет желать лучшего. Так, за 5 месяцев 2018 года освоено лишь 39,6% запланированных на этот период инвестиций (план – 11,2 млрд грн, факт – 4,4 млрд грн).

– Мы считаем, что предложение ПАО Укрзализныця относительно унификации тарифов на перевозки разных видов грузов является ничем другим, как очередным скрытым повышением стоимости перевозок. Вышеуказанное повышение полностью ляжет на отечественным производителей – пользователей железнодорожными услугами, в первую очередь на предприятия аграрной, горно-металлургической и угольной отрасли, что особо критично в условиях дефицита собственных энергетических ресурсов в Украине. Например, стоимость перевозки энергетического угля вырастет более чем на 600 млн грн без НДС. Отмечаем, что в условиях рынка является недопустимым одномоментное повышение тарифов в два раза! Это открытое злоупотребление монопольным положением, чем и пользуется ПАО Укрзализныця, – говорится в письме.

Представители промышленности обратились к премьер-министру с просьбой поддержать позицию позицию ведущих отечественных отраслей промышленности относительно введения моратория на повышение стоимости железнодорожных перевозок до момента создания государственного регулятора (НКРТ), а также необходимости утверждения общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки.

Кроме того, руководители промышленных ассоциаций просят Гройсмана дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и Укрзализныце относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов.

Напомним, Укрзализныця введет единый билет.