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Украина направила в ЕСПЧ новый иск с фамилиями россиян

В новом иске Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ есть конкретные фамилии россиян, причастных к незаконным удержаний украинцев на территории России и в оккупированном Крыму.

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в Twitter.

– Впервые украинским правительством подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинцев на территории страны-агрессора.

Также в документе указаны конкретные фамилии причастных к этому должностных лиц, – написал он.

При этом пока публично в Минюсте этих фамилий не назвали.

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Также Петренко отметил, что “с поступлением новой информации по каждому украинцу, незаконно попавшему в руки российской правоохранительной системы” межгосударственная заявление Минюста в ЕСПЧ может быть дополнена.

По его словам, это дает аргументы для международных партнеров по введению дополнительных персональных санкций против руководства России.

Ранее в Европейский суд по правам человека направили межгосударственное заявление Украины относительно украинских политзаключенных в Российской Федерации.

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