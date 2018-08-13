Украинка попала в топ-10 лучших молодых фотографов 2018

23-летняя львовянка Иринка Громоцкая вошла в десятку списка компании Adobe Восходящие звезды фотографии 2018.

Об этом говорится в блоге Adobe.

– После поиска фотографов, охватывающих разные стили фотографии, темы и цели, мы остановились на этой разнообразной подборке авторов со всего мира. Эта группа молодых фотографов, начиная от школьницы из Индонезии и заканчивая экологом из Лос-Анджелеса, заслуживает вашего внимания, — говорится в сообщении.

В компании выбрали по одному фото каждого из фотографов, чтобы представить их подход к творчеству в своем шортлисте.

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Иринка Громоцкая — фотограф-самоучка. Работу, которой Adobe представил в своем блоге, девушка сделала в китайской провинции Юньнань, когда ей было 20 лет. Тогда Иринка только училась фотографировать на свою новую DSLR-камеру с помощью руководств на YouTube. Также девушка часто обращалась за советами к знакомым фотожурналистам.

Громоцкая предпочитает уличную фотографию формальной портретной живописи. Таким образом она может показать женщин и детей в непринужденной обстановке. Проекты молодой украинки посвящены правам женщин, и она надеется использовать свою работу, чтобы показать, как живут женщины по всему миру, их повседневную борьбу за равенство и счастливые моменты.

К слову, Фокус опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. За год их совокупный капитал вырос почти на $2 млрд.

Фото: dreamstime.