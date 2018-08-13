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В Украине неизвестные незаконно вылавливали дельфинов

Возле поселка Лазурное (Херсонская область) неизвестное судно незаконно вылавливало дельфинов.

Об этом сообщил пользователь Facebook Алексей Шульга.

– Между пансионатом Чайка и островом Джарылгач была зафиксированна попытка незаконного вылова дельфинов афалин. Сегодня утром судно ушло и одна из последних семья дельфинов исчезла, – рассказал очевидец.

Читайте: В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег

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В Украине неизвестные незаконно вылавливали дельфинов / 5 фотографий

Напомним, боевые дельфины, принадлежавшие военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, отказываясь выполнять приказы оккупантов.

Фото: Facebook.

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