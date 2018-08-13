Есть планы “до Днепра”. РФ стянула в Азовское море боевые корабли и катера

За последний год РФ усилила свое присутствие в Азовском море, заведя туда около 60 боевых кораблей и катеров. Кроме того, там расположены вооруженные российские корабли.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает Обозреватель.

По словам военного, переброшенные из Каспийского в Азовское море ракетные катера оснащены крылатыми ракетами Калибр – такими наносили удары по Сирии.

– Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину.

Ибо дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского Томагавка, то есть это может быть до 2500 км – и накрывать всю Украину, – пояснил офицер.

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Комментируя опасность российской агрессии в Азовском море, Романенко рассказал, что для Кремля это новые возможности по ведению боевых действий против Украины с моря и суши.

– Они построили этот “русский мир”,”новороссию”, но их нацеленность на южные и восточные наши области… Вообще, у них в Генштабе есть планы “до Днепра”, – заявил он.

Романенко уверен, у Запада есть рычаги для противодействия подобным выпадам России. Украина обращалась к Америке и ЕС с просьбой ввести санкции против черноморских российских портов, адекватные тем действиям и убыткам, которые наносят россияне Украине.

– Но пока у нас нет соответствующих решений со стороны американцев и ЕС, относительно того, что такие санкции будут разработаны в ближайшее время и реализованы.

Продолжается работа над этим, а в это время мы еще раз возвращаемся к тому, что Украина понесет существенные потери, – добавил Романенко.

Ранее стало известно, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

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