Оружие независимости: что покажут на параде в Киеве (ТЕСТ)

24 августа на параде ко Дню независимости Украины покажут лучшие единицы военной техники. Факты ICTV сделали тест, который продемонстрирует, насколько хорошо вы разбираетесь во специализированном оборудовании.

Парад в Киеве 2018 на День независимости обещает удивить разнообразной военной техникой.

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Мы составили тест, который покажет, знаете ли вы, с чем наши солдаты защищают страну от врага.

Рассмотрим более детально военную технику из теста.

ОТРК Сапсан

Проект оперативно-тактического ракетного комплекса, который создали совместными усилиями ГКБ Южное и Южмаша.

Сапсан покажут на 27-ю годовщину Независимости Украины.

Большинство данных по комплексу засекречены, поэтому все цифры носят оценочный характер.

Сапсан предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 80 до 290 км. Вес боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составит 480 кг.

Расчетная площадь поражения — более 10 000 кв. метров. Вес ракеты с пусковым контейнером длиной 7,2 метра составляет 3,5 тонн.

САУ Богдана

Это 155-миллиметровая самоходная гаубица. Она имеет уникальный калибр, которого никогда раньше не было в ВСУ, в советской армии и в российской армии.

Пушка полностью изготовлена ​​на украинских предприятиях.

Важными характеристиками оружия является высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня.

Уникальность гаубицы состоит в том, что специальными боеприпасами она может поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Система управления пушкой и технология ее изготовления отвечает стандартам НАТО.

БМП-1У Шквал

Украинская боевая машина пехоты, модернизированный вариант БМП-1.

Вместо штатной башни БМП-1 установлен боевой модуль Шквал. Новое оборудования заняло больший объем по сравнению со старым боевым отделением, что сократило количество десанта до 6 человек.

Также на БМП-1У установлены новые водоизмещающие крылья-поплавки, гусеницы и ведущие колеса от БМП-2.

Оснащена стабилизатором вооружения СВУ-500 как СУО.

У Шквала 30-мм автоматические пушки ЗТМ-1 и ЗТМ-2 с боекомплектом 360 снарядов.

Козак-2М

Семейство украинских боевых бронированных машин производства НПО Практика.

Бронемашина была разработана на шасси грузовика Iveco Eurocargo 150 E28 при содействии компании IVECO.

Грузоподъемность невооруженной бронемашины составляет 4 тонны (вооруженной – 2,4 тонны). Также Kozak-2 способен буксировать прицеп массой 6 тонн.

В июле 2018-го на Гончаровском полигоне в Черниговской области был продемонстрирован новый боевой модуль для бронеавтомобиля Козак-2М.

Особенность его заключается в том, что основной акцент сделан не на крупнокалиберный пулемет, а на противотанковые ракеты сразу четыре единицы

М120-15 Молот

Миномет калибра 120 мм украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11.

Миномет имеет массу 210 кг, дальность стрельбы 7100 м, скорострельность до 12 выстрелов в минуту, для стрельбы использует 120-мм мины советского образца и оснащен предохранителем от двойного заряжания.

Кольчуга-КЕ

Автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. Базируется на двух шасси КрАЗ-260.

Кольчуга, работая по принципу тропосферного распространения, способна не только обнаруживать, но и распознавать наземные (надгоризонтные) и воздушные цели.

Комплекс Кольчуга состоит из трех станций. Он способен с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на расстоянии до 600 км в глубину территории и на 1000 км по фронту, а для воздушных целей, летящих на высоте 10 км — до 800 км.

Богдан-2251

Санитарный автомобиль разработан корпорацией Богдан на основе китайского Great Wall Wingle 5.

Предназначен для вывоза раненых из медицинских подразделений военного звена в процессе эвакуации и предоставления медицинской помощи раненым по базовому и I уровням.

Напомним, в Киеве пройдет парад ко Дню независимости, в котором примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.