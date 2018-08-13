Уничтожает бронетехнику в 5 км – Украина испытывает новый танк

В Украине проходит огневые испытания на военных полигонах основной боевой танк Т-72АМТ, который изготовлен на госпредприятии Киевский бронетанковый завод.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на свой странице в Facebook.

Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП Киевский бронетанковый завод. Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах.

Во время испытаний новая боевая машина отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты Комбат.

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Мощности Комбата достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков, – отметил глава государства.

По словам Порошенко, благодаря использованию высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км.

– Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами, – подчеркнул президент.

Напомним, чем Украина удивит на День независимости.