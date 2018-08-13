Зона повышенного комфорта. Откуда у торнадовцев в СИЗО телефоны и мангал

Чувствуют себя, как вареники в масле. Именно такое приходит в голову при просмотре видеотрансляции бунта в Лукьяновском СИЗО, где пытались разделить торнадовцев. Факты ICTV разбирались, как так получилось, что участники уголовных производств по тяжелым статьям могут ставить свои условия системе, которая их должна исправлять.

Бунт торнадовцев сопровождался штурмом изолятора сторонниками удерживаемых и прямой трансляцией в интернете того, что происходило за воротами СИЗО. Управление заведения вынуждено было вызвать спецназовцев на помощь в противостоянии. Позже к работе пиключились и бойцы Национальной гвардии.

Пытки и убийства

Дело членов роты специального назначения Торнадо началось летом 2015 года. Тогда задержали 8 бойцов, среди которых был и командир Руслан Онищенко. Бойцам предъявляли страшные обвинения, среди которых похищение людей, незаконное лишение свободы, пытки, убийства и еще ряд тяжких преступлений.

За совершение преступлений во время несения службы в зоне АТО (нынешняя ООС) год назад Оболонский суд Киева приговорил 12 торнадовцев к лишению свободы. А саму спецроту еще за два года до этого расформировало министерство внутренних дел.

Задержание и ход расследования дела торнадовцев сопровождались скандалами и сопротивлением с самого начала. Бывшие бойцы срывали судебные заседания, из-за этого выделялись десятки охранников, а судебные залы после их визитов выглядели, будто там пронеслось настоящее стихийное бедствие – торнадо.

Тюремный бунт

Похоже, что за те 3 года, на протяжении которых продолжается суд над торнадовцами, тюремный режим и решетка совсем не изменили бывших бойцов. После того, как администрация Лукьяновского СИЗО провела обыски у заключенных, изъяла ряд запрещенных вещей, среди которых мангал для жарки мяса и телефоны, пенитенциарии решили разделить удерживаемых. В ответ те устроили бунт.

За короткое время под стенами изолятора появилось несколько десятков сторонников заключенных. Среди них родственники и знакомые торнадовцев. Люди перекрыли дорогу и таким образом заблокировали выезд спецавтомобилей, в которых должны были этапировать экс-бойцов. Позже в СИЗО принесли шины, однако поджигать их не стали.

Между тем, в самой колонии торнадовци забаррикадировались в камерах. Все это транслировал в прямом эфире с мобильного телефона один из заключенных.

На видео видно, что в руках экс-бойцы держат предметы, похожие на топор и нож, и используют самодельные взрывные пакеты.

Разделение

Через несколько часов после столкновений в стенах СИЗО и за периметром, в министерстве юстиции сообщили, что мятежников все же удалось этапировать. Трех экс-торнадовцев перевезли в другие заведения содержания.

– Их перевезли в учреждения Киевской области. Было три автозака и каждого по одному повезли, – сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

Остальных заключенных решили переместить в карцер.

Спецусловия для спецроты

Доступ к интернету и беспрепятственная связь с внешним миром. Свободное передвижение по территории изолятора и наличие запрещенных предметов. Именно так выглядит извне жизнь бывших торнадовцев в СИЗО.

Складывается впечатление, что содержание под стражей ограничивало свободу членов Торнадо только стенами изолятора. Неудивительно, что экс-бойцов решили разделить. Удивительно, что произошло это только сейчас.

По информации бывшего руководителя Государственной пенитенциарной службы, о возможном разделении торнадовци знали заранее и были готовы к нему. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

– В камерах были взрывчатка, холодное оружие, электрошокеры, телефоны. Все готовилось заранее. Они были готовы.

По мнению Старенького, никто не препятствовал экс-бойцам в доступе к запрещенным вещам.

Могли ли предотвартить бунт

Тюремные восстания – дело не редкое. Просто из-за закрытости системы мы не всегда о них знаем. А до распространения цифровых технологий это было почти невозможно.

Однако быть готовыми к таким, если не рядовых, то не одиночным явлениям, в местах содержания работники не имеют права. Вряд ли о подготовке мятежа не знали сотрудники СИЗО. Криминалист Анна Маляр выделяет два варианта развития событий.

– Или это коррупция и “общая” работа тех, кто там находится, отбывает предварительное заключение, и администрации. То есть администрация об этом знает, и знает это не бесплатно. Или администрация настолько не работает, что даже этого не видит.

Возможно, предупредить бунт могло бы заблаговременное разделение торнадовцев. Ведь логический вывод напрашивается сам собой – содержание вместе группы людей, проходящих по общему делу, работавших вместе до этого, в любом случае приведет к консолидации их действий.

А тем более времени на это у подсудимых было немало – рассмотрение дела тянется уже три года. Какие бы слухи не ходили вокруг расформированной роты и каким бы ни было поведение заключенных бойцов, когда люди годами ждут свой приговор, говорить исключительно об их вине в том, что происходит, было бы некорректно.

Фото: цензор.нет, dreamstime

Видео: facebook

Яна Семенюк