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ВСУ уничтожили на Донбассе одного оккупанта, 6 ранили

За сутки оккупанты 57 раз открывали огонь в зоне проведения операции Объединенных сил, в том числе 12 раз – с тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военных ранены.

ООС

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках фронта – вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты.

– Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино, – говорится в сообщении.

Кроме того, враг обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибров 120 и 82 мм – наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского.

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В районе Николаевки работали снайперы.

С начала суток оккупанты уже 8 раз открывали огонь в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, шестерых ранили.

К слову, на днях  колонна грузовиков РФ незаконно пересекла границу с Украиной на Донбассе.

Фото: Міноборони

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