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Боевики стреляют из 122-мм артиллерии и минометов, есть раненные

За минувшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

13 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Также применялась 122-мм артиллерия и минометы.

Враг обстреливал защитников Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.
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Кроме того, противник обстрелял из ствольной 122-мм артиллерии защитников Новотошковского, из 120-мм минометов наши позиции возле Железного, Северного и Богдановки, а из 82-мм минометов – позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, пятеро получили ранения.

Ранее оккупанты 57 раз открывали огонь в зоне проведения операции Объединенных сил. Трое военных получили ранения.

Фото: Минобороны

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