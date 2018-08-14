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Боевики стянули на Донбасс тяжелое оружие и сотни ящиков с боеприпасами – ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе большое сосредоточение тяжелого оружия боевиков и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами.

ОБСЄ

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

10 августа за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству Украины районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил совокупно 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 Гиацинт-Б, 152 мм и десять 2А65 Мста-Б, 152 мм) на территории военного объекта севернее населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

Также на территории другого объекта за примерно 1 км к юго-западу обнаружен подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 Нард) и 775 ящиков с боеприпасами (некоторые из них новые), а также 118 ящиков со снарядами для реактивных систем залпового огня (БМ- 21).

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Кроме того, зафиксировано 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) на территории указанного военного объекта к северу от Хрустального, размещенных с нарушением линий отвода.

11 августа наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) возле Новоамвросиевского (56 км к востоку от Донецка).

Ранее СММ ОБСЕ обнаружила на Донбассе десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.

Фото: Dreamstime

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