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Бунт торнадовцев: под Лукьяновском СИЗО собрался митинг

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве проходит акция в поддержку бойцов Торнадо.

Торнадо суд

Акция в поддержку бойцов Торнадо началась в 11 часов под стенами Лукьяновского СИЗО.

Несколько десятков участников пришли с плакатами, чтобы поддержать бойцов Торнадо.

Фото: Скріншот 112 Україна

Активисты требуют организовать для бойцов справедливый и открытый суд.

Кроме сторонников, под стенами СИЗО есть и противники торнадовцев.

На месте дежурят нацгвардийци. Акция проходит спокойно.

Фото: Скріншот 112 Україна

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Участники митинга заверили, что имеют разрешение на проведение акции и брать штурмом СИЗО не будут.

Кроме того, подобную акцию в поддержку бойцов Торнадо анонсировали под офисом омбудсмена.

Тем временем адвокат Руслана Онищенко Владимир Якимов заявил, что торнадовца избили во время вывоза из Лукьяновского СИЗО 9 августа.

– Он сильно побит, у него кровавые следы от наручников. Мы написали заявление о преступлении, а там дальше будет видно, что и как, – отметил адвокат.

Факты ICTV собрали все о бунте торнадовцов в СИЗО и разобрались, как так получилось, что участники уголовных производств по тяжелым статьям могут ставить свои условия системе, которая должна их исправить.

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