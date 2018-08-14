В камере экс-бойцов расформированной спецроты МВД Торнадо провели обыск.

В Лукьяновском СИЗО, в камере экс-бойцов расформированной спецроты МВД Торнадо нашли ножи, биты, алкоголь и флаг с нацистской символикой.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган и опубликовала соответствующие фотографии.

– Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои? – написала она.





Бунт Торнадо: в камере экс-бойцов нашли ножи и свастику / 3 фотографии

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Напомним, 9 августа в Лукьяновском СИЗО произошел бунт торнадовцев.