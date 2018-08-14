ГБР заработает в сентябре, итоги конкурса финальные — Роман Труба не поддался давлению

Физическое присутствие членов конкурсной комиссии на собеседовании с кандидатами на должности в ГБР не является обязательным условием для последующего голосования за ту или иную кандидатуру.
Об этом заявил один из членов комиссии, пожелавший остаться неназванным.
– Конкурсный отбор претендентов на должности в ГБР — это отнюдь не одни лишь собеседования. Более того, они не являются даже решающим фактором. Ведь тесты для отбора претендентов на должности в ГБР разработал Совет Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствующие на конкурсе. 5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе, — сказал он.
Источник допускает, что расследование программы Схемы, обвинившей трех членов конкурсной комиссии в том, что они отсутствовали на собеседовании с некоторыми кандидатами, является инструментом в руках людей, опасающихся будущих расследований ГБР.Читайте: ГБР не будет расследовать дела Генпрокуратуры - Труба
– Они пытаются давить на директора бюро, на конкурсную комиссию. Пытаются затянуть процесс начала работы ГБР, скомпрометировать бюро еще до начала расследований. Фамилий называть не стану, но это весьма известные в Украине люди, — сообщил наш собеседник.
Что же касается процесса утверждения кандидатов на должности, то, по мнению члена комиссии, он прошел полностью в рамках закона. Он считает вполне логичным, что после изучения послужных списков кандидатов, их деклараций, после теста на детекторе лжи — у некоторых членов конкурсной комиссии не возникло вопросов к претендентам на должности. Кроме того, все собеседования записывались на видео, а значит, члены комиссии перед голосованием имели возможность ознакомиться с тем, как они проходили.
Ранее некоторые общественные организации уже ставили под сомнение выбор конкурсной комиссии ГБР, требуя его пересмотра. Однако директор бюро Роман Труба и его заместитель Ольга Варченко в ответ на это заявили, что все отобранные претенденты являются профессионалами, и пересмотра результатов конкурса не будет. Согласно заявлениям Трубы и Варченко, Государственное бюро расследований начнет работу уже в сентябре.
Напомним, что конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов ГБР:
- Директор территориального управления в Киеве — Руслан Марчук. Он работает в полиции.
- Директор территориального управления в Краматорске — Артем Матвеев.
- Директор территориального управления во Львове — Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области.
- Директор территориального управления в Мелитополе — Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
- Директор территориального управления в Николаеве — Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка.
- Директор территориального управления в Полтаве — Владимир Тимошко.
- Директор территориального управления в Хмельницком — Сергей Палатов.
- Руководитель первого управления организации досудебных расследований — Евгений Шевцов. Он работает в полиции.
- Руководитель второго управления организации досудебных расследований — Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.
- Руководитель третьего управления организации досудебных расследований — Артем Бугаец.
- Руководитель управления информационно-аналитической разведки — Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.
- Руководитель управления оперативных разработок — Владимир Криволапов.
- Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований — Сергей Житник. Он работает в полиции.
- Руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Ранее он работал в СБУ.
- Руководитель управления обеспечения деятельности — Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.
- Руководитель управления кадровой работы и государственной службы — Виталий Француз.
- Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций — Андрей Багров. Работает в Нацполиции.
- Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий — Александр Яковлев.
- Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер — Денис Луцык.
- Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.
- Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
- Руководитель управления специального назначения — Андрей Калашник.
- Начальник отдела внутреннего аудита — Петр Божевский. Он работает в СБУ.
- Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения — Александр Коваль.
- Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ — Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
- Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля — Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.