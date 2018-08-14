ГБР заработает в сентябре, итоги конкурса финальные — Роман Труба не поддался давлению

Физическое присутствие членов конкурсной комиссии на собеседовании с кандидатами на должности в ГБР не является обязательным условием для последующего голосования за ту или иную кандидатуру.

Об этом заявил один из членов комиссии, пожелавший остаться неназванным.

– Конкурсный отбор претендентов на должности в ГБР — это отнюдь не одни лишь собеседования. Более того, они не являются даже решающим фактором. Ведь тесты для отбора претендентов на должности в ГБР разработал Совет Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствующие на конкурсе. 5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе, — сказал он.

Источник допускает, что расследование программы Схемы, обвинившей трех членов конкурсной комиссии в том, что они отсутствовали на собеседовании с некоторыми кандидатами, является инструментом в руках людей, опасающихся будущих расследований ГБР.

– Они пытаются давить на директора бюро, на конкурсную комиссию. Пытаются затянуть процесс начала работы ГБР, скомпрометировать бюро еще до начала расследований. Фамилий называть не стану, но это весьма известные в Украине люди, — сообщил наш собеседник.

Что же касается процесса утверждения кандидатов на должности, то, по мнению члена комиссии, он прошел полностью в рамках закона. Он считает вполне логичным, что после изучения послужных списков кандидатов, их деклараций, после теста на детекторе лжи — у некоторых членов конкурсной комиссии не возникло вопросов к претендентам на должности. Кроме того, все собеседования записывались на видео, а значит, члены комиссии перед голосованием имели возможность ознакомиться с тем, как они проходили.

Ранее некоторые общественные организации уже ставили под сомнение выбор конкурсной комиссии ГБР, требуя его пересмотра. Однако директор бюро Роман Труба и его заместитель Ольга Варченко в ответ на это заявили, что все отобранные претенденты являются профессионалами, и пересмотра результатов конкурса не будет. Согласно заявлениям Трубы и Варченко, Государственное бюро расследований начнет работу уже в сентябре.

Напомним, что конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов ГБР: