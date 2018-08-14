Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных

Официальный Киев требует освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в России или на временно оккупированных территориях.

Украина добивается освобождения всех украинцев, которых удерживают Россия или подконтрольные ей боевики Донбасса, и готова освободить взамен россиян.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

– Олег Сенцов продолжает голодовку с требованием освободить не только его, а всех украинских политзаключенных в РФ. Такое же требование и такую ​​позицию на всех переговорах занимает и (официальная) украинская сторона, – заявила она.

Геращенко напомнила, что по данным Министерства иностранных дел и правозащитных организаций, “сейчас в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму незаконно, по политическим мотивам содержится около 70 украинцев и крымских татар, еще несколько десятков украинцев – военных и гражданских – незаконно удерживают бандформирования в ОРДЛО”.

– Украина так и не получила ответа по инициативе передать РФ 36 россиян – преступлений и террористов ради освобождения наших, – констатировала политик.

– Также мы готовы помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, чтобы вытащить наших из ОРДЛО. Мы не разделяем украинцев в тюрьмах РФ, Крыма и Донбасса, приоритет – освобождение всех, – добавила Геращенко.

Она отметила, что представители ОРДЛО в Минске пытаются “разыграть кремлевский сценарий” об “обмене всех установленных на всех установленных”, но утверждают, что “в их пыточных только 20 украинцев” и требуют от Киева выдать 300 человек.

– Жаль, что некоторые представители ОБСЕ не углубляются в детали и публично подыгрывают этим позорным и недопустимым сценариям, – отметила Геращенко.

– Мы стоим на другой формуле: украинцы, незаконно содержащиеся в РФ, точно входят в список установленных лиц, ведь весь мир знает, где содержится Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, другие, – заявила она.

Читайте: Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ

– Уже 4,5 месяца мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших – отдайте наших, дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев, – возмутилась Геращенко.

Она также напомнила о предложении, чтобы украинская омбудсмен Людмила Денисова встретилась со своей коллегой из РФ Татьяной Москальковой 21-22 августа в Минске в рамках ТКГ, для разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц.

– Украина к этому готова, – заверила Геращенко.

– Мы стоим на позиции Олега Сенцова и требуем освободить всех!, – заявила она.

Напомним, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов оценил шансы выйти на свободу у Олега Сенцова.

Фото: УНИАН