Курс доллара заштормит перед выборами 2019 – НБУ

Могут быть колебания на валютном рынке перед выборами в Украине 2019 года.

Об этом в эфире Радио НВ сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

– Безусловно фактор выборов будет со временем играть все большую роль. Это будет создавать беспокойство среди бизнеса, среди инвесторов относительно того, с каким курсом Украина будет идти дальше. Перед выборами мы всегда имеем колебания и на самом деле это во всех странах так, – отметил Чурий.

Также на курсы валют будет влиять и сотрудничество с Международным валютным фондом, от которого Украина получила последний транш кредита весной прошлого года.

Чурий заверил, что Нацбанк готов сглаживать сезонные колебания.

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– НБУ на рынке, у нас есть резервы, мы купили с начала года валюты на более чем один миллиард долларов. Мы готовы их использовать, чтобы сглаживать сезонные колебания, – сказал заместитель главы Нацбанка.

К слову, ранее в НБУ дали советы, как где и в какой валюте выгодно хранить деньги.