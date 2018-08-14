PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Курс доллара заштормит перед выборами 2019 - НБУ/

Курс доллара заштормит перед выборами 2019 – НБУ

Могут быть колебания на валютном рынке перед выборами в Украине 2019 года.

Об этом в эфире Радио НВ сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

– Безусловно фактор выборов будет со временем играть все большую роль. Это будет создавать беспокойство среди бизнеса, среди инвесторов относительно того, с каким курсом Украина будет идти дальше. Перед выборами мы всегда имеем колебания и на самом деле это во всех странах так, – отметил Чурий.

Также на курсы валют будет влиять и сотрудничество с Международным валютным фондом, от которого Украина получила последний транш кредита весной прошлого года.

Чурий заверил, что Нацбанк готов сглаживать сезонные колебания.

Читайте: ЕС выделил Украине €15,5 млн безвозвратного транша

– НБУ на рынке, у нас есть резервы, мы купили с начала года валюты на более чем один миллиард долларов. Мы готовы их использовать, чтобы сглаживать сезонные колебания, – сказал заместитель главы Нацбанка.

К слову, ранее в НБУ дали советы, как где и в какой валюте выгодно хранить деньги.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка