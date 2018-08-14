На пляжах Затоки и Черноморска запретили купаться (КАРТА)

В Украине не рекомендуется купаться на 164 пляжах, так как там зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение. В частности, в рекреационной зоне Затоки и на городском пляже Черноморска.

Об этом сообщается на сайте МОЗ, ссылаясь на результаты исследования воды 2-9 августа.

В перечень нерекомендованных попали пляжи рек, озер, прудов и морского побережья в разных областях Украины.

Читайте: Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи

В Киеве не рекомендуется купаться: в Гидропарке – на пляжах Центральный, Детский, Молодежный, Золотой, Венеция и Пригородная слободка, в парке Муромец – на пляже Черторый, на Оболони на озере Вербное, на Березняках – на пляжах Радуга и Тельбин, на 5-7 линиях Пущи-Водицы, на пляже Галерный в Голосеевском районе и на пляже Веселка в Днепровском районе.

Полный список по областям можно посмотреть тут.

Ранее мы писали, чем можно заразиться на пляже и как не испортить отпуск болезнью.

Фото: dreamstime.