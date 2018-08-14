Нацкомфинуслуг и ICU разъяснили новые требования к игрокам страхового рынка

Нацкомфинуслуг и группа ICU провели семинар-презентацию новых законодательных требований к платежеспособности, качеству активов и рыночных возможностей при инвестировании страховщиков.

Представителям более 100 украинских страховых компаний были разъяснены детали вступившего в силу положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.

Данное положение разработано на основе принятых в мировой практике требований к качеству капитала и активов страховщиков и призвано повысить надежность украинского страхового рынка.

В частности, согласно положению, страховые компании будут обязаны на любую дату придерживаться установленных критериев ликвидности, доходности и качества активов, нормативов платежеспособности и достаточности капитала, рискованности операций. При этом норматив платежеспособности и достаточности капитала должен соблюдать также и собственник существенного участия в страховщике. Этот норматив определяется как сумма приемлемых активов, которая на любую дату не должна быть меньше нормативного объема активов.

В свою очередь, нормативный объем определяется как сумма следующих величин: З + К, З + НЗП, где

З – величина долгосрочных и текущих обязательств;

К – величина, равная:

30 млн грн – для страховщика, который осуществляет или планирует осуществлять виды страхования иные, чем страхование жизни;

45 млн грн – для страховщика, который осуществляет или планирует осуществлять страхование жизни;

НЗП – нормативный запас платежеспособности, который рассчитывается в соответствии с законодательством.

Согласно положению, у страховых компаний есть запас в 2 года для приведения норматива платежеспособности и достаточности капитала страховых компаний в соответствие с новыми требованиями.

– Согласно законодательства страховые компании наравне с банками – это предприятия общественного интереса. Поэтому не важно, большая или маленькая страховая компания. Нам важно – платежеспособна ли она? Не должно быть так, чтобы страховщики с ликвидными активами в несколько тысяч гривен имели обязательства на десятки и сотни миллионов, а страховые выплаты осуществляли за счет средств новых клиентов. Новые требования призваны исключить подобные ситуации и обязать компании иметь ресурс для эффективной деятельности и полного выполнения своих обязательств как страховых, так и не страховых. Вместе со страховщиками мы должны бороться за надежность и инвестиционную привлекательность страхового рынка. В итоге это будет способствовать росту доверия клиентов, – комментирует член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Также в положении установлены требования к нормативу качества активов, не менее 20-40% от страховых резервов (в зависимости от вида деятельности компании) должны быть низкорисковыми: ОВГЗ, облигации МФО, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее АА по национальной рейтинговой шкале и их облигации, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам международной системы “Зеленая карта” и ядерного страхования.

– Инвестирование в ОВГЗ открывает страховщикам широкие возможности: во-первых, они полностью идут в покрытие низкорисковых активов, во-вторых, сегодня это один из самых доходных инструментов на рынке, ставка по гривневым ОВГЗ достигает 18%, а при инвестировании в валютные бумаги страховщики имеют возможность еще и хеджировать валютные риски, – комментирует руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко.

– К тому же РЕПО операции с ОВГЗ – это прекрасная альтернатива другим вариантам размещения краткосрочной ликвидности, и РЕПО сделки с госбумагами ещё и принимаются в счет покрытия резервов, в отличие от других инструментов с обратным выкупом. Это позволяет страховщикам быть мобильными в управлении краткосрочной ликвидностью – можно размещать ресурс на нужные сроки под высокую ставку (до 17,5%) и также оперативно привлекать его в случае надобности, – поясняет Евгения Грищенко страховщикам.

Также, специалисты ICU обратили внимание страховых компаний на валютные ОВГЗ. За счет своей доходности они являются более привлекательной альтернативой валютным депозитам. На вторичном рынке доходность этого инструмента в долларах США составляет от 4.75% до 5.25% (в зависимости от сроков размещения), на первичном – 5.65% – 5.95%. Кроме того, это хороший инструмент для хеджирования валютных рисков. Полученная в результате выплат по ОВГЗ валюта не подлежит обязательной продаже.

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– Мы также ожидаем рост объема качественных корпоративных облигаций в составе активов страховщиков. По двум причинам. Во-первых, в перечень низкорисковых активов включены облигации банков с высоким кредитным рейтингом. Кроме того, в Украине возрождается рынок корпоративных облигаций небанковского сектора, и уже есть качественные предложения по этому виду бумаг с более высокими доходностями на уровнях 19,5-20,5%, – комментирует Евгения Грищенко.

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы — её управляющие партнёры — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.