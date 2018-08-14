Повышение цен на газ будет ниже, чем ожидалось – эксперт

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что 6 сентября миссия Фонда прибудет в Киев для согласования условий выделения следующего транша. Со стороны правительства представители МВФ ожидают встречных действий по обеспечению устойчивого развития украинской экономики.

Об этом сообщает УНИАН.

Ключевым вопросом переговоров будет выравнивание цен на газ с рыночным уровнем для снижения дефицита бюджета.

– Согласно предварительным требованиям Фонд рост тарифов на газ должен составить 60%. Однако, позиция правительства заключалась в том, что резкое повышение недопустимо, именно поэтому процесс переговоров по получению транша длится еще с мая прошлого года. Официальной информации относительно конкретного роста цен на газ еще не имеет, но если миссия должна прибыть в Киев – это означает, что стороны достигли определенного консенсуса. Что особенно важно для стабильности гривны, – сообщает политолог Алексей Голобуцкий.

Читайте: Как снизить цену на газ в Украине – Гройсман назвал условие

Напомним, премьер-министр Украины неоднократно подчеркивал, что значительное повышение цены на газ для населения является недопустимым. Однако, колебания курса гривны, которые наблюдались в прошлом месяце на фоне сокращения резервов Национального банка требуют от правительства продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

– Система субсидий продолжает действовать, потому уязвимым к повышению тарифов слоям населения ничего не угрожает. Если Правительству удастся достичь определенной компромиссной позиции по росту тарифов и получить транш – это однозначно позитив для экономики. Повышение доходов Нафтогаза будет выше, чем рост расходов правительства на субсидии, дефицит бюджета удастся уменьшить, – дополняет Голобуцкий

Напомним, согласно данным Евростата, даже после серии повышений тарифов на газ для населения и достижение конечной цены в 6,9579 грн/м3 текущие тарифы остаются существенно ниже чем в странах ЕС.