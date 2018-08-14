PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Помилование Сенцова: у Путина выдвинули новое условие/

Помилование Сенцова: у Путина выдвинули новое условие

Чтобы начать процедуру помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова, он сам должен обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом говорится в ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ матери Сенцова, сообщает Громадське.

В Администрации Путина заявили, что просьбу матери Олега Людмилы Сенцовой переслали в. и.о. губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

– Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации … процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, – говорится в ответе.

У Путина также отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что этот ответ свидетельствует, что Олега освобождать не собираются.

Читайте: Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ

– Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются, – сказала Каплан.

Она напомнила, что в АП Сенцова до сих пор называют гражданином России и “дали понять, что просьба матери (о помиловании. – Ред.) не сработала”.

Напомним, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что Олега Сенцова вряд ли выпустят из российской тюрьмы.

 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных
Олег Сенцов
Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ
Олег Сенцов
Сенцова не отпустят, а других политзаключенных могут обменять – Полозов
В колонии так шутят! Денисова о ложной информации о Сенцове
В России опровергли информацию о вывозе Сенцова из колонии
Самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда – Ивлева
На сайте Белого дома разместили петицию с призывом помочь Сенцову
Сенцов выглядит хуже, чем на фото. Все скрывает роба – адвокат
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка