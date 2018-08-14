Помилование Сенцова: у Путина выдвинули новое условие

Чтобы начать процедуру помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова, он сам должен обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом говорится в ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ матери Сенцова, сообщает Громадське.

В Администрации Путина заявили, что просьбу матери Олега Людмилы Сенцовой переслали в. и.о. губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

– Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации … процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, – говорится в ответе.

У Путина также отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что этот ответ свидетельствует, что Олега освобождать не собираются.

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– Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются, – сказала Каплан.

Она напомнила, что в АП Сенцова до сих пор называют гражданином России и “дали понять, что просьба матери (о помиловании. – Ред.) не сработала”.

Напомним, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что Олега Сенцова вряд ли выпустят из российской тюрьмы.