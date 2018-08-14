Пробивают метровую броню: Турчинов показал украинские ракеты

Ракеты КБ Луч с высокой точностью поражают бронированную технику противника и способны пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения госпредприятия ГККБ Луч, где он ознакомился с новыми разработками современного ракетного оружия, сообщает пресс-центр СНБО.

– В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы Скиф, Стугна, Корсар, Сармат, Барьер и другие, – сказал он, подчеркнув, что указанные ракетные комплексы эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются спросом на внешних рынках.

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Турчинов также осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса Ольха, а также новой украинской крылатой ракеты Нептун.

Он заявил, что ракеты КБ Луч по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства.





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Фото: РНБО