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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 14 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 14 августа, на всей территории будет жаркой и без осадков.

По прогнозам Укргидрометцентра, 14 августа по всей территории Украины небольшая облачность, без осадков.

Только вечером во Львовской области кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью на западе 14-20° тепла, днем +30-32°.

На севере Украины температура ночью опустится 16-19° тепла, днем обещают 29-33° тепла. В центре ночью +16-19°, днем 31-33° тепла.

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На востоке Украины температура воздуха ночью 14-18° тепла, днем +29-34°.

На юге столбик термометра ночью опустится до 19-21° тепла, а днем синоптики прогнозируют +31-35°.

В Киеве погода будет теплой и без осадков, облачно с прояснениями. Ночью 17-19° тепла, днем ​​+30-32°. Ветер южный, 3-8 м/с.

Мы также писали, какой будет погода в Украине в течение недели – с 13 по 17 августа.

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