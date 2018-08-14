РФ аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму

В России вступил в силу закон, согласно которому в аннексированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок регистрации.

По данным ТАСС, право пользования участками недр, расположенных в Черном и Азовском морях, будут предоставлять по решению правительства РФ, принятом по результатам аукциона.

При этом все украинские лицензии, выданные до аннексии Крыма в 2014 году, считаются недействительными.

– Теперь правительство РФ будет принимать решение о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий, – говорится в сообщении.

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Закон устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в оккупированном Крыму, которые уже действуют на всей территории РФ.

Кстати, украинские дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблею ООН, чтобы прекратить спекуляции относительно статуса полуострова.

Фото: Alexander Aksakov/Getty Images