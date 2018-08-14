Россияне Саттаров и Камалов просят Путина обменять их на украинца

Содержащиеся в СИЗО Киева россияне Саттаров и Камалов написали на имя Владимира Путина заявления с просьбой обменять их на одного политзаключенного украинца.

Содержащиеся в Лукьяновском СИЗО (Киев) граждане Российской Федерации Александр Саттаров и Фарух Камалов написали на имя президента РФ Владимира Путина заявления с просьбой вернуть их в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных, сообщила посетившая их украинский омбудсмен Людмила Денисова.

– Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных, – написала Денисова в своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По ее словам, эти письма будут отправлены в МИД Украины, чтобы их доставили в администрацию президента РФ дипломатической почтой.

Денисова напомнила, что ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии (Киевская обл.).

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– Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет, – добавила украинский омбудсмен.

Как известно, Украина готова при обмене на украинцев передать РФ 36 россиян.