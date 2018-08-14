PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Россияне Саттаров и Камалов просят Путина обменять их на украинца/

Россияне Саттаров и Камалов просят Путина обменять их на украинца

Содержащиеся в СИЗО Киева россияне Саттаров и Камалов написали на имя Владимира Путина заявления с просьбой обменять их на одного политзаключенного украинца.

Содержащиеся в Лукьяновском СИЗО (Киев) граждане Российской Федерации Александр Саттаров и Фарух Камалов написали на имя президента РФ Владимира Путина заявления с просьбой вернуть их в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных, сообщила посетившая их украинский омбудсмен Людмила Денисова.

– Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных, – написала Денисова в своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

По ее словам, эти письма будут отправлены в МИД Украины, чтобы их доставили в администрацию президента РФ дипломатической почтой.

Денисова напомнила, что ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии (Киевская обл.).

Читайте: Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ

– Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет, – добавила украинский омбудсмен.

Как известно, Украина готова при обмене на украинцев передать РФ 36 россиян.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных
Олег Сенцов
Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ
Олег Сенцов
Сенцова не отпустят, а других политзаключенных могут обменять – Полозов
Политзаключенные в РФ: Украина направила иск в ЕСПЧ
Олег Сенцов
Недопуск священника к Сенцову – в РФ назвали причину
В'язниця
Российский террорист просит Путина об обмене на украинского политзаключенного
Олександр Костенко
Крымчанина Костенко выпустили из российской колонии
Олег Сенцов
К Сенцову не пустили священника с письмом из Украины
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка