Сагайдак: Объект на раскопках под Почтовой невозможно законсервировать

Директор ГП Центр археологии Киева Михаил Сагайдак считает консервацию найденных на Почтовой площади артефактов непосредственно на месте раскопок невозможной.

Директор государственного предприятия Центр археологии Киева Михаил Сагайдак поддержал позицию Киевской городской государственной администрации в том, что консервация найденных на Почтовой площади артефактов непосредственно на месте раскопок невозможна.

Об этом он заявил во вторник, 14 августа, во время пресс-конференции в здании Института археологии Национального академии наук Украины.

– Я никогда не говорил, что объект на Почтовой площади нужно консервировать. Консервация там, на месте, невозможна. Если мы поставим просто срубы, без стратиграфии (наглядной демонстрации взаиморасположения культурных слоев. – Ред.), и не расскажем про каждый найденный исторический слой, то люди ничего не поймут, – отметил археолог.

По его словам, в Украине нет технологии консервации артефактов, поэтому нужно привлечь международных экспертов, которые помогут нам сохранить найденное.

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– Я же не консерватор. Я могу только контролировать работу консерваторов. Создание Центра консервации – это хорошая идея Киевской администрации, которую я поддерживаю. Считаю, что над этим объектом должны работать ведущий мировые специалисты, поэтому я поддерживаю предложение дать экспедиции статус международной. И я буду сотрудничать с зарубежными археологами, – заявил Сагайдак.

Напомним, что Институт археологии НАН Украины ранее в открытом письме разъяснил ситуацию с раскопками на Почтовой площади. Также 14 августа Институт археологии Украины объявил о том, что подписал договор с застройщиком Почтовой площади на продолжение археологических раскопок.

Фото: delo.ua