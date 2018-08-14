Сенцова не отпустят, а других политзаключенных могут обменять – Полозов

Олега Сенцова вряд ли выпустят из российской тюрьмы, однако остается возможность освободить других украинских узников Кремля. Это произойдет при одном условии.

Об этом рассказал в интервью Фактам известный российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, который занимается защитой крымских политзаключенных.

По словам Полозова, политзаключенных могут обменять только при одном условии. Путин ведет внешнеполитические сделки с Западом. Не с Украиной.

И если в рамках этих сделок ему будет выгодно отдать людей, он их отдаст. Пока не отдает, значит никаких устраивающих его условий никто не предлагает.

– Проблема пассивной позиции Запада — прежде всего геополитическая. Украинское государство не имеет должной возможности воздействовать на своих партнеров, чтобы они могли давить на Путина.

Читайте: Сенцов выглядит хуже, чем на фото. Все скрывает роба – адвокат

Бизнес-интересы Германии выше разговоров о правах человека, США находятся в амбивалентном состоянии. Все сложно. И этот хаос Путина вполне устраивает. Ему даже не надо, чтобы с ним дружили. Ему важно, чтобы ссорились между собой.

Поэтому опасаюсь, что ситуация с политзаключенными в ближайшее время будет ухудшаться. Режим нуждается в новых жертвах. Эту машину надо постоянно кормить, – сказал адвокат.

На вопрос, отпустят ли Олега Сенцова, Николай Полозов ответил:

– Боюсь, что нет. Мощное давление, которое оказывал весь мир на протяжении мая-июля, не привело к результату. Может быть повторение судьбы Анатолия Марченко (4 августа 1986 года Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Голодал 117 дней. Через несколько дней после выхода из голодовки умер. Реакция на его смерть на Западе подтолкнула Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных. — Ред.). История имеет свойство повторяться…

Напомним, Украина направила в ЕСПЧ новый иск с фамилиями россиян.

Фото: УНІАН