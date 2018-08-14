В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха – районы

14 августа в Киеве зафиксировано повышение уровня загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 13-14 августа, уровень загрязнения диоксидом азота в Киеве достиг 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций, в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, улицы Довженко и проспекта Победы.

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Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,7 среднесуточных предельно допустимых концентраций, в районах улицы Попудренко, улицы Довженко, улицы Каунасской, Оболонского проспекта, проспекта Победы, бульвара Леси Украинки, а также Бессарабской и Демеевской площадей.

Метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, сохранятся в Киеве до 16 августа.

Напомним, 3 августа в местах скопления транспорта в Киеве специалисты зафиксировали значительное превышение уровня загрязняющих веществ, которое связано с аномальной жарой.

Фото: dreamstime.