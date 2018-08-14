PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха – районы/

В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха – районы

14 августа в Киеве зафиксировано повышение уровня загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 13-14 августа, уровень загрязнения диоксидом азота в Киеве достиг 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций, в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, улицы Довженко и проспекта Победы.

Читайте: Первая жертва жары в Украине. В Луцке умерла женщина

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,7 среднесуточных предельно допустимых концентраций, в районах улицы Попудренко, улицы Довженко, улицы Каунасской, Оболонского проспекта, проспекта Победы, бульвара Леси Украинки, а также Бессарабской и Демеевской площадей.

Метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, сохранятся в Киеве до 16 августа.

Напомним, 3 августа в местах скопления транспорта в Киеве специалисты зафиксировали значительное превышение уровня загрязняющих веществ, которое связано с аномальной жарой.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Сагайдак: Объект на раскопках под Почтовой невозможно законсервировать
Репетиция парада в Киеве: какие улицы перекроют и когда
Сгорела одежда, но выжил: в Киеве проводника ударило током
труп в киеве
В Киеве в озере возле школы нашли труп мужчины
Торнадо суд
Бунт торнадовцев: под Лукьяновском СИЗО собрался митинг
Фура
Усиление жары: в Киеве ограничили въезд фур
Самогубство
Смертельное падение. В Киеве женщина выбросилась с 9-го этажа
Реклама в Києві
Меньше и дороже. На улицах Киева станет меньше рекламы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка