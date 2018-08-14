В Украине начинаются съемки фильма о боях за Иловайск

В Украине начались съемки художественного фильма, в основу которого положена история ветеранов батальона Донбасс, которые принимали участие в освободительной операции.

Об этом передает 5 канал.

Основная сюжетная линия разворачивается непосредственно в городе Иловайск, который украинские военные освобождали в августе 2014 года.

Именно тогда добровольцы взяли под контроль левую часть города – до железнодорожного пути и закрепились. Но во время уличных боев был ранен командир штурмовой группы батальона Донбасс под позывным Бишут, который вместе со своим раненым собратом с позывным Никитосом, остались в окружении в центре города. Бойцы нашли укрытие в квартире многоэтажки и находились там около месяца. Выживать им в течение всего времени помогали местные жители.

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Сценарист картины – Михаил Брыных работал над созданием сценария больше двух лет и положил в основу сюжета многочисленные материалы СМИ об иловайской операции. В частности, из интервью тележурналиста Дмитрия Тузова с Тарасом Костанчуком (Бишутом) и интервью журналиста Радио Свобода Марьяна Кушнира с Евгением Никитченко (Никитосом). В общем два года готовился сценарий. Иловайская история – это фильм об изменении сознания людей с востока Украины, которые поддерживали митинги против “укро-фашистов”, но изменили свои убеждения и не только не выдали раненых бойцов бандитам, но и помогли им выжить и покинуть оккупированный Иловайск. Это история патриотизма, героизма, ненависти и любви.

Съемки пройдут с августа по октябрь 2018 года.

Напомним, премьера картины запланирована на август 2019 года, к пятой годовщине Иловайской трагедии.

Фото: УНИАН.