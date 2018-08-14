Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ

К украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает же 93-й день, пустили российскую правозащитницу Зою Светову.
Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала российская общественная активистка Виктория Ивлева.
По ее словам, Светова подтвердила информацию, что Сенцов жив и продолжает голодовку.
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Накануне Зое Световой разрешили посетить голодающего в российской колонии Олега Сенцова.
Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, который занимается защитой крымских политзаключенных, заявил, что Олега Сенцова вряд ли выпустят из российской тюрьмы, однако остается возможность освободить других украинских заключенных Кремля.
Фото: Save Oleg Sentsov
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