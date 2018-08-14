Как получить субсидию после увольнения или смены работы

В Минсоцполитики разъяснили некоторые моменты социального обеспечения граждан в ситуации с субсидиями.

В Минсоцполитики рассказали, нужно ли уведомлять органы соцзащиты о том, что вы уволились, или сменили работу, или получили более высокую зарплату, если при этом вы получаете субсидию.

Так, если вы сменили работу, но не социальный статус (то есть, из бедной семьи не перешли в средний класс) и продолжаете платить единый социальный взнос – не нужно об этом информировать органы соцзащиты, пишет АиФ.

Если вы уволились, о своем социальном статусе нужно сообщить в органы социальной защиты, если это произошло по собственному желанию.

Если же у вас выросла зарплата, можно не уведомлять об этом соцслужбу, поскольку информация об этом и так попадет в базу данных автоматически. При этом, увеличение заработной платы никак не повлияет на размер субсидии.

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Вернее, она не повлияет в том квартале, в котором вы получили прибавку, поскольку субсидию пересчитывают раз в квартал за май-октябрь и октябрь – апрель. Поэтому, если прибавку вы получили в мае или июне 2018 года, новые доходы в Минсоцполитики учтут уже со следующего квартала.

Напомним, монетизация субсидий начнется с 1 января 2019 года и будет проведена в три этапа.