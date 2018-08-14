Угроза №2 в мире: как заводы травят украинцев и что с этим делать

Мизерные штрафы и отсутствие действенного государственного мониторинга загрязнения воздуха поставила на грань выживания жителей промышленных городов Украины. Однако даже простое человеческое неравнодушие может кардинально изменить ситуацию – в Мариуполе это доказали.

Еще в феврале 2018 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак ошеломил статистикой – Украина в пятерке стран мира по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.

Более того, как это ни парадоксально звучит, борьба с загрязнением воздуха – на втором месте в мире после борьбы с терроризмом.

Добавляет ужаса и видео ВОЗ, которая называет загрязненный воздух убийцей-невидимкой, незаметно проникающим в наши тела, преодолевая защитные силы организма, и приводит к смерти в результате сердечных приступов, инсультов, болезней легких и рака.

– Помогите вдохнуть жизнь обратно в наши города – действуйте, чтобы защитить наше здоровье и климат, – такой призыв ВОЗ должен заставить нас, простых украинцев, прекратить наконец быть равнодушными, прежде всего, к себе самим.

Понял это еще 8 лет назад и начал действовать тогда простой мариупольский бизнесмен, а сейчас общественный активист, депутат Мариупольского горсовета и участник проекта Новые лидеры Максим Бородин. Его программа борьбы с экологическим загрязнением промышленных городов Украины действует уже сегодня.

– В конце 2011-го в начале 2012 года в Мариуполе сильно ухудшилась экологическая ситуация, фактически невозможно было дышать. В городе почти весь год – и летом, и осенью – была белесая дымка с неприятным запахом, от которой невозможно было нигде скрыться. Я обычный человек, мне было страшно…Тогда многие хватали вещи и уезжали из города. Передо мной тоже стоял вопрос: бросать все и тоже ехать. Но ехать было некуда, поэтому я через местный форум поднял вопрос экологии, и тогда собрали первый митинг – до тысячи человек. С тех пор началась моя активная общественная деятельность…

Мне пришлось разобраться в металлургическом производстве, в экологических аспектах, в особенностях работы фильтрующего оборудования. И где-то в конце 2016 года, когда ситуация ухудшилась окончательно, мы собрали самый массовый в Украине экологический митинг. Было более 13 тыс. человек в Мариуполе. Мы сформулировали адекватные требования и заставили остановить аглофабрику в центре города, – рассказал Фактам ICTV Максим Бородин.

Мониторинг качества воздуха

Мониторингом загрязнения атмосферы на государственном уровне в Украине занимается Гидрометцентр – в 53 городах на 162 стационарных, двух маршрутных постах наблюдений и двух станциях трансграничного переноса.

Программа обязательного мониторинга качества атмосферного воздуха включает семь загрязняющих веществ: пыль, двуокись азота (NO2), двуокись серы (SO2), оксид углерода, формальдегид (H2CO), свинец и бенз(а)пирен.

Некоторые станции наблюдают за дополнительными загрязняющими веществами.

Кроме того, Государственная экологическая инспекция (Минприроды) осуществляет выборочный отбор проб на источниках выбросов. Измеряется более 65 параметров.

Максим Бородин утверждает, что эта система устарела, не соответствует стандартам ЕС, и предлагает прежде всего создание общественного мониторинга воздуха жилых массивов.

При поддержке неравнодушных людей ему уже удалось сделать немало шагов, которые могут стать примером для другим промышленных городов Украины.

– Мы собрали в Мариуполе где-то 75 тыс. грн на портативные приборы измерения пыли и несколько – газов. Такой практики по Украине еще не было, чтобы люди сами собирали средства под общественный контроль. Однако с этими измерениями идти в суды нет смысла, поскольку в 2014 году были отменены нормативы Минздрава. То есть сейчас Украина живет без действующих нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в жилых массивах. Мы понимаем, что согласно договору об ассоциации с ЕС, у нас должны быть европейские нормативы. Поэтому те измерения, которые мы делаем, показываем людям, опираясь на европейские нормативы – на сколько у нас есть превышение, на сколько наши предприятия, которые загрязняют воздух, не соответствуют тем требованиям, которые есть в ЕС, – поделился опытом экологический активист.

По его словам, сейчас благодаря этим приборам они показывают людям через СМИ и страницу Центра общественных инициатив. Мариуполь в Facebook, что происходит ночью, в праздничные дни, когда не работает государственная лаборатория Гидрометцентра.

Он соглашается, что это любительская работа, но ученых, которые должны этим заниматься, к сожалению, нет.

Такое давление, по его мнению, ускорит создание современной системы государственного мониторинга на границах санитарных зон предприятий-загрязнителей и установку газоанализаторов на каждом крупном источнике выбросов.

Фото: pixabay.com

Штрафы за загрязнение воздуха

Существенно влияют на ситуацию и слишком низкие штрафы за загрязнение воздуха, которые не пересматривались уже 20 лет – с 1997-го. Это не стимулирует заводы модернизировать производство. Хотя определенные положительные сдвиги есть. В апреле 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопропроект Минприроды (№8026), которым предусмотрено существенное усиление ответственности за нарушение природоохранного законодательства и внесение изменений в почти 50 статей Кодекса об админнарушениях в сфере охраны окружающей среды.

Это дает определенную надежду на то, что, в случае окончательного принятия, размеры штрафов в Украине по некоторым экологическим статьям вырастут не в десятки, а в сотни, а то и тысячу раз.

Максим Бородин как депутат Мариупольского горсовета тоже пытается при поддержке общественности системно менять законодательство, “чтобы прошли реальные реформы экологической инспекции, чтобы они имели возможность, когда есть загрязнения, сразу зайти на предприятие и проверить: является ли оно источником загрязнения, или нет”.

– Мы поставили несколько камер, и будем еще ставить напротив крупнейших источников выбросов, и этим мы тоже системно давим на загрязнителя, потому что других рычагов у нас нет. Поскольку государственная система не работает фактически. Какие-то шаги они делают, но очень медленно. Поэтому у нас большой мотив это менять. Этот мотив есть и у активистов Кривого Рога, и Запорожья, и Днепра. И сейчас мы пытаемся скооперироваться. К тому же нам помогают активисты из Чехии. Они проводили замеры на тяжелые металлы в Мариуполе. Сейчас мы ждем результатов, – рассказал он.

Но Бородин признает, что одна из главных проблем – сделать людей неравнодушными.

– То, что нам удалось в 2012 году, это благодаря тому, что людям стало так невыносимо, что уже не было ни страха потерять работу, ни все остальное. Страх за здоровье и жизнь стал сильнее, – подытожил участник проекта Новые лидеры.

Фото: Максим Бородин, pixabay.com

Видео: World Health Organization

Валентина Летяк