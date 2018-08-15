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Дожди и грозы: какой погоды ждать Украине на выходные (КАРТА)

Погода в Украине на выходные, 18 и 19 августа, будет жаркой. На большей части территорий пройдут дожди с грозой.

Про прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 18 августа, в Украине дожди и грозы ожидаются в западных, центральных и северных областях.

На западе Украины температура будет колебаться в пределах 25-29º тепла.

В центре страны и на севере ожидают от +26 до +31 градусов.

На востоке и юге будет жарко и сухо. Местами температура достигнет 34º тепла.

В Киеве 18 августа дождь с грозой, ночью +16-18, а днем ​​26-28º тепла.

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В воскресенье, 19 августа, дожди не прекратятся. Температура воздуха также останется неизменной.

В столице 19 августа обещают дождь с грозой. Ночью температура опустится до 16-18º тепла, а днем ​​достигнет +26-28 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.

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