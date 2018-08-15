Массовые отравления: в Киеве сносят точки с шаурмой

В Киеве демонтировали точки с шаурмой, продававшие еду, которая привела к массовому отравлению людей.

В Киеве временно приостановили работу 25 точек по продаже шаурмы и 20 точек демонтировали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева.

Точки, в которых приостанови работу, получили предписания по устранению нарушений.

Также служба сообщает, что демонтировали все точки продажи шаурмы, повлекших массовое отравление людей.

Демонтировали также 20 точек, в которых изготавливали и продавали шаурму без разрешительной документации.

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В общем Держпродспоживслужба Киева обследовала 59 точек продажи шаурмы в столице.

Напомним, эксперты сообщили, сколько еще в Киеве сохранится высокий уровень загрязнения воздуха.

Фото: tomsk.ru