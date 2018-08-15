Мы пойдем до конца – Волкер о санкциях против РФ

Санкции США против РФ имеют эффект, хотя еще и не достигли своей главной цели – выполнения Минских соглашений.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.

– Санкции, я думаю, имеют уже эффект. Они еще не изменили фундаментально политику России в отношении Крыма или Донбасса, но я знаю, что они создают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы как-то эти санкции сняли, – пояснил дипломат.

По его мнению, это давление усиливает позицию в переговорах по Донбассу.

– Если они будут согласны на имплементацию пунктов Минских договоренностей, только тогда можно говорить об их отмене. В противном случае эти санкции будут только усиливаться, – подчеркнул Волкер.

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Он отметил, что США имеют много пакетов санкций против России, связанные с отравлением Скрипаля, с ситуацией в Украине, с нарушениями прав человека.

Напомним, Конгресс США опубликовал полный текст санкции против России.

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