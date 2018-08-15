На День Независимости метро будет работать дольше

На День Независимости, в ночь с 24 на 25 августа, работа метро и наземного общественного транспорта будет продлена.

– С 24 на 25 августа работа метрополитена и наземного общественного транспорта общего пользования будет продлен на 2 часа в связи с празднованием Дня независимости Украины, – сообщает КП Киевский метрополитен.

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Также 24 августа с 08.00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро Майдан Незалежности и Крещатик на ул.Институтскую.

Ранее Факты ICTV писали, что в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа.

Фото: dreamstime.