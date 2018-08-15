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На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения

За прошедшие сутки ситуация в Донбассе была напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минского договоренностями.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения, пишет пресс-служба ООС.

По данным разведки три оккупанта уничтожены семь получили ранения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

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Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино.

Из минометов огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

Напомним, если не действовать немедленно – Украина может потерять Азов.

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