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Новый Ан-178 украсит парад на День независимости

На военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины представят новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн разработки ГП Антонов.

Ан-178

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в оборонном секторе.

– Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178, – сообщил источник.

По его словам, это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии подобного уровня.

– В Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые, – отметил он.

Ранее Ан-178 демонстрировался на ведущих мировых профессиональных площадках: международных авиакосмических выставках Le Bourget-2015 (Франция) и Farnborough-2018 (Великобритания), где стал одним из главных событий.

Читайте: Оружие независимости: что покажут на параде в Киеве (ТЕСТ)

Ранее Факты ICTV писали, что новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы на военном параде по случаю Дня независимости.

Фото: Антонов/Facebook

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