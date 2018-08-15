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Под угрозой магистрали: сколько в Украине аварийных мостов

Тысяча мостов по Украине находится в аварийном состоянии, еще 2,5 тысячи мостов требуют ремонта.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что на балансе его ведомства находится 6 тысяч мостов и тысяча из них – в аварийном состоянии, а в целом, ремонт необходим больше, чем половине мостов в Украине, пишет АиФ.

Так, тысяча мостов по всей стране находится буквально в аварийном состоянии, а еще 2,5 тысячи мостов нуждаются в ремонте и желательно, срочном.

– Это серьезный вызов перед страной, так как эти мосты в большей степени являются стратегическими, которые объединяют не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране – отметил Омелян.

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Правда, по всей стране ситуация еще критичнее, поскольку есть еще около 10 тысяч мостов, которые находятся на балансе областей и городов и которые также никто не ремонтирует. В 2018 году вместе с ремонтом дорог также запланирован ремонт и 45 мостов на общую сумму в 2,3 миллиарда гривен.

Как сообщалось, 3 августа на Шулявском мосту в Киеве стартовали ремонтные работы.

Фото: Артур Мартовицкий, Facebook.

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